Il Volo – Tutti per Uno - ospiti prima puntata 14 maggio 2024

Leggi tutta la notizia su ascoltitv

(Di martedì 14 maggio 2024) Nel 2023 Piero Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto, meglio noti come Il, avevamo tenuto una serata speciale andata in onda su Canale 5 (e replicata a inizio). Un evento che è piaciuto al pubblico, tanto da essere bissato con tre appuntamenti nuovi: Ilper Uno è infatti la seconda edizione dello spettacolo musicale (progetto di Michele Torpedine) che vede il trio protagonista con numerosi colleghi e colleghe, ma anche con vari personaggi dello spettacolo. Quest’anno, poi, c’è un motivo in più per festeggiare, dal momento che Ilfesteggia i quindici anni di carriera, una carriera straordinaria che li ha portati ad esibirsi in ogni angolo del mondo diventando tra gli artisti nostrani più famosi all’estero. Ilper Uno, ...