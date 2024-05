Il Volo - dal palco di Verona l’annuncio di nuovi live | Torniamo in tour nei palasport

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di martedì 14 maggio 2024) Impegnati all’Arena dicon quattro appuntamenti– di cui i primi tre in onda su Canale5 per altrettante prime serate – i ragazzi delnon si fermano. Anzi rilanciano. Nel pieno del successo diTutti per Uno (un progetto di Michele Torpedine), infatti, Gianluca, Ignazio e Piero hanno annunciato direttamente daldel prestigioso anfiteatro Tutti per Uno – Ad Astranei. Quattro appuntamenti nei palazzetti italiani di Milano, Bologna, Torino e Roma al via a gennaio 2025. Nell specifico, Ilsarà all’Unipol Forum di Milano l’11 gennaio, all’Unipol Arena di Bologna il 17 gennaio, all’Inalpi Arena di Torino il 18 gennaio e al Palazzo dello Sport di Roma il 21 gennaio. Iconcerti si aggiungono, così, ai prossimi ...