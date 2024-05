Il video dell’assalto al furgone della polizia penitenziaria in Francia | uccisi due agenti Detenuto in fuga

(Di martedì 14 maggio 2024) Almeno duefrancese sono rimastiquesta mattina in un attacco al loroal casello autostradale di Incarville, fra Rouen ed Evreux, in Normandia (nel nord del Paese). A bordo c’era unche glistavano trasferendo. Ilè riuscito a evadere ed è attualmente incon i suoi complici che lo hanno liberato. Sulle loro tracce, le teste di cuoioGIGN. L’evaso sarebbe un uomo condannato per tentato omicidio. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Tre agenti della polizia penitenziaria francese sono rimasti uccisi questa mattina in un attacco al loro furgone al casello autostradale di Incarville, fra Rouen ed Evreux, in Normandia (nel nord del Paese). A bordo c’era un Detenuto che gli agenti ...

Tre agenti penitenziari sono stati uccisi in un assalto a un cellulare che trasportava un detenuto nel dipartimento di Eure, in Normandia. Mohamed A. soprannominato «La Mouche», trentenne originario del quartiere di La Sabliere, a Rouen, condannato ...

Assalto a un furgone penitenziario in Francia: due agenti uccisi - Assalto a un furgone penitenziario in Francia: due agenti uccisi - Due agenti della polizia penitenziaria francese sono rimasti uccisi e tre gravemente feriti in un attacco al loro furgone al casello autostradale di Incarville, fra Rouen ed Evreux, in Normandia (nord ...

Francia, assalto al convoglio della polizia penitenziaria: ci sono morti e feriti, detenuto in fuga - Francia, assalto al convoglio della polizia penitenziaria: ci sono morti e feriti, detenuto in fuga - Il 14 maggio, in Francia, un furgone della polizia penitenziaria ha subito un assalto mentre trasportava un detenuto.

Francia, assalto a furgone polizia: uccisi due agenti. Detenuto in fuga - Francia, assalto a furgone polizia: uccisi due agenti. Detenuto in fuga - Un furgone della polizia penitenziaria che stava trasferendo un detenuto è stato attaccato in Francia da diversi uomini armati al casello di Incarville, nel ...