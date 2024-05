(Di martedì 14 maggio 2024) Nel primo trimestre del 2024, il numero totale dei delitti commessi a Milano è diminuito del 6,7% a fronte dello stesso periodo del 2023. È il dato emerso durante la riunione che ildell’Interno Matteoha presieduto ieri mattina in Prefettura a Milano con il capo della Polizia Vittorio Pisani, il prefetto Claudio Sgaraglia, il questore Giuseppe Petronzi e i vertici territoriali delle forze dell’ordine. Resta il fatto che gli ultimi fatti di cronaca in, in primis l’accoltellamento del viceispettore di polizia Christian Di Martino alla stazione di Lambrate lo scorso 8 maggio, tengono i riflettori puntati sul tema sicurezza. Da qui, la riunione del Coordinamento delle forze di polizia nella giornata in cui la presenza indel numero uno del Viminale era già prevista, al convegno sulle ...

Il vertice post aggressioni. Ministro Piantedosi in città. Reati in calo del 6,7%: "Ma il problema va gestito" - Il vertice post aggressioni. ministro piantedosi in città. Reati in calo del 6,7%: "Ma il problema va gestito" - Incontro a Palazzo Diotti dopo gli episodi violenti a Lambrate e in Stazione Centrale. Ipotesi Cpr-bis: "Lavoreremo anche per un supporto logistico al meccanismo di espulsione". .

