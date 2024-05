Il vero segreto del Bologna è la fase difensiva

Leggi tutta la notizia su ultimouomo

(Di martedì 14 maggio 2024) Nel giudicare Thiago Motta da allenatore è molto facile farsi condizionare da idee precostituite, siano esse positive o negative. In principio fu l’intervista in cui suggerì di leggere il 4-3-3 come 2-7-2 a presentarlo come uno di questi nuovi teorici pronti a corrompere il calcio che avevamo sempre conosciuto. Poi vi erano i suoi trascorsi da calciatore: per qualcuno una garanzia di successo, visto che si era trattato di un centrocampista di grande intelligenza, per qualcun altro l’ennesimo discepolo del Barcellona da guardare con diffidenza. Oggi Thiago Motta è uno degli allenatori più importanti della Serie A. Aver riportato ilin Champions League dopo sessant’anni non è niente di meno che un miracolo. Eppure, ancora adesso è difficile leggere su di lui delle opinioni che non provino, in un modo o nell’altro, ad affibbiargli un’etichetta. A un livello più ...