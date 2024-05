Il tempo scorre e gli altri non aspettano

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 14 maggio 2024) Il potere logora chi non ce l’ha e il silenzio fa altrettanto con chi aspetta. A Cesena in queste settimane ad aspettare sono in tanti. Mister Domenico Toscano, prima di tutti, e con lui un’intera città, a prescindere dal fatto che il popolo bianconero tifi per la conferma del tecnico dei record o piuttosto che veda di buon occhio anche un avvicendamento. Perché in effetti ora non è tanto questione di cosa scegliere, ma di scegliere. A un bivio, se prendi la strada giusta o sbagliata lo scopri guidando, ma di certo se non scegli, finisci con l’arenarti contro lo spartitraffico. La Cesena pallonara ha già alle spalle una lunga estate fatta di altrettanto lunghi silenzi, quando dalla società a stelle e strisce non arrivavano segnali. Volendo restare pragmatici, dalla sala dei bottoni potrebbero semplicemente argomentare che il silenzio societario (allora si dibatteva sull’affaire ...