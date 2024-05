Il taglio di capelli migliore per te dipende solo da una cosa

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di martedì 14 maggio 2024) Se il miglioruomodal tipo di capello (più o meno sottile o spesso), in realtà – a sentire gli esperti – è la forma del viso la primache bisogna guardare. Non esiste, infatti, undiuniversale che vada bene per tutti (ed è anche il motivo per cui ti sconsigliamo di provare a replicare l’hair look della tua celeb preferita: potrebbe avere dei lineamenti completamente diversi dai tuoi). E, allora, che fare? Semplice: il primo passo è guardarsi allo specchio e fare il test per studiare la forma del viso. Come riconoscere la forma del viso Esistono due metodi collaudatissimi. Il primo – più veloce ma meno preciso – è quello di guardarsi allo specchio e delineare con un pennarello cancellabile il contorno del volto riflesso nello specchio, fare ...