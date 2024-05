Il suono di un’orchestra diventa memoria

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 14 maggio 2024) Uno scrittore, cinque classi e una storia che merita di essere raccontata. Cosa la rende così importante? È questo l’argomento che ha alimentato l’incontro avvenuto durante il corso del secondo quadrimestre, nella scuola secondaria di primo grado “Luigi Pirandello“ di Solaro, a cui hanno partecipato gli alunni di terza, in presenza dello scrittore Matteo Corradini, che ha presentato e parlato del suo ultimo libro “Eravamo il“, un libro che racconta la storia di otto ragazze, vissute nei campi di concentramento e di come, grazie alla musica, sono riuscite ad affrontare quella situazione e a non perdere mai la speranza. Le otto ragazze facevano parte dell’orchestra femminile di Auschwitz. Questi i loro nomi: Alma Rosè, una delle direttrici dell’orchestra, è l’unica, delle ragazze di cui parla lo scrittore, a non essere sopravvissuta,è morta nel 1944 in ...