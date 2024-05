Il sommergibile per trasportare la droga | nove arresti VIDEO

Il sottomarino per trasportare droga tra Italia e Albania guidato da remoto: arresti a Torino - Il sottomarino per trasportare droga tra Italia e Albania guidato da remoto: arresti a Torino - Collaudavano un sommergibile radiocomandato per il trasporto della droga: i membri di un'organizzazione transnazionale italo-albanese, sono stati arrestati dai Carabinieri. L'associazione criminale ...

