Il sindaco di Milano Beppe Sala e l’assessore Pierfrancesco Maran furiosi contro la gag del furto di Fabio Rovazzi | Comportamento arrogante

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 14 maggio 2024) Tutti: non è piaciuta la “trovata di marketing” del cantante per annunciare il nuovo singolo in uscita con Il Pagante. Durante una diretta Instagram,ha simulato ildel cellulare, per poi spiegare che in realtà era stato tutto programmato. “Ho pensato ad un’idea divertente di marketing per lanciare in maniera inusuale l’uscita del mio brano con Il Pagante, senza preventivare che questo potesse creare un cortocircuito mediatico così ampio”, ha provato a giustificarsi. Ma questa mossa non è “andata giù” a molti esponenti politici che hanno criticato il cantante: “Ma che bella trovata! Anche noi milanesi potremmo avere un’idea divertente di marketing nel farti causa per danni di immagine e simulazione di reato“, ha ...