Il sesso in chiesa è reato? Facciamo chiarezza

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di martedì 14 maggio 2024) La domanda sembra irriverente, ma non ha nulla di pruriginoso. Farein? La risposta è: dipende dalle circostanze. Lo spunto ci arriva da una notizia di cronaca delle ultime ore, arrivata da Viareggio. Dove una coppia ha ottenuto una denuncia per aver fattoall’interno delladi Sant’Andrea. I due trentenni, un uomo e una donna, compivano atti sessuali all’interno dell’edificio religioso, tra gli sguardi attoniti dei fedeli. La polizia è intervenuta prontamente, portando i focosi amanti al commissariato per l’identificazione e la denuncia per atti osceni in luogo pubblico e vilipendio alla religione. Rischiano una pesante multa e forse anche il carcere. L’inerno di una(fonte: Unsplash)C’è un precedente del giugno 2008, ed è quello di una coppia ...