Il saluto del campione Giroud ufficializza l’addio | È il momento di lasciare

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 14 maggio 2024) Au revoir, Olivier. E, soprattutto, mercì.saluta: l’accordo era stato trovato da tempo con il Los Angeles Fc, si trasferirà colà da quest’estate. Ieri, il francese, ha voluto dirlo pubblicamente. Ultimi due giri di valzer: sabato all’Olimpico con il Torino, soprattutto settimana prossima a San Siro contro la Salernitana, nella giornata che manderà i titoli di coda sul campionato. "Sono molto, molto orgoglioso di tutto quello che ho fatto in questi tre anni, ma è ilgiusto (per salutarsi). Sono emozionato: la mia storia con il Milan finisce, ma il Milan rimarrà sempre nel mio cuore". L’attaccante lascia un segno indelebile. Anche quest’anno, nonostante le 37 primavere: 16 gol totali (14 in campionato). La passata stagione chiusa a quota 18 (5 in Champions), 14 centri nell’anno dello scudetto (3 in coppa Italia): "Non avrei potuto ...