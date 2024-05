Il ringiovanimento del sistema immunitario potrebbe rallentare l’invecchiamento

Leggi tutta la notizia su newsnosh

(Di martedì 14 maggio 2024) Il ruolo delle mucche come serbatoio per il virus dell’influenza aviaria La preoccupazione cresce negli Stati Uniti per l’epidemia di influenza aviaria H5N1 tra le mucche, chero diventare un serbatoio permanente per il virus. Alcuni operatori del settore lattiero-caseario sono risultati infettati, sollevando timori di mutazioni e trasmissione all’uomo. Una scoperta rivoluzionaria per la ricerca farmacologica DeepMind annuncia una nuova versione di AlphaFold, in grado di predire le strutture delle proteine durante le interazioni con altre molecole. Questo strumentorivoluzionare la scoperta di farmaci, consentendo previsioni più precise e utili per la ricerca biologica. Una maggiore supervisione degli L'articolo proviene da News Nosh.