Il regista dissidente Rasoulof scappato dall’Iran | “Con la morte nel cuore ho scelto l’esilio alla prigione”

(Di martedì 14 maggio 2024) IlMohammadha lasciato l'Iran, dopo la conferma della condanna a otto anni, fustigazione e confisca delle sue proprietà per propaganda contro lo Stato. Ora è in un posto sicuro, lontano drepressione iraniana, e il 24 maggio a Cannes verrà proiettato anche il suo film "The seed of the sacred fig".

