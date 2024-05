Il principe Harry torna a Londra e papà Carlo lo snobba L’incontro segreto tra il re e Beckham fa scalpore

(Di martedì 14 maggio 2024) Ancora problemi all’interno della famiglia reale. Ree ilsembrano sempre più lontani uno dall’altro, tanto che, nelle ultime ore è trapelata la notizia di un incontrotra il re e l’ex capitano della nazionale inglese di calcio David, mentre il duca di Sussex si trovava a. Settimana scorsa, il(che attualmente si trova in Nigeria con la duchessa Meghan Markle) è rimasto in Inghilterra 72 ore, per celebrare il decimo anniversario degli Invictus Games, un evento sportivo, istituito proprio dal, per i veterani di guerra. Il Duca di Sussex avrebbe invitato tutta la famiglia reale a presenziare in occasione dei giochi però, non c’è stata una risposta positiva da ...

Alla celebrazione per i dieci anni degli Invictus Games non c'era nessun rappresentante di Casa Windsor, ma il ramo Spencer non ha fatto sentire troppo solo Harry , che nel fratello e nelle sorelle della madre ha sempre trovato appoggio e comprensione

Nel recente viaggio del principe Harry nel Regno Unito, non sono mancate le sorprese. Mentre il duca di Sussex partecipava a eventi benefici, il padre, Re Carlo III, aveva altre priorità, incontrando nientemeno che David Beckham per discutere della ...

Il principe Harry è tornato nel Regno Unito di recente in occasione del decimo anniversario degli Invictus Games. Poco dopo essere atterrato a Londra, il Palazzo Reale ha rivelato che re Carlo era troppo occupato per incontrare suo figlio. ...

Meghan, disastro in Africa. Si presenta vestita così: l’abito spinto fa scoppiare la bufera - Meghan, disastro in Africa. Si presenta vestita così: l’abito spinto fa scoppiare la bufera - Altri guai per Meghan Markle, in Africa si presenta con un abito piuttosto spinto che scatena polemiche infinite ...

Harry e Meghan Markle, guai in arrivo: Archewell è stata dichiarata inadempiente - harry e Meghan Markle, guai in arrivo: Archewell è stata dichiarata inadempiente - Dagli Stati Uniti arriva la dichiarazione di inadempienza della fondazione di beneficenza di harry e Meghan, Archewell. Dopo questa decisione, comincia una serie di sfide significative per ...

Harry e Meghan nei guai: c'entra la fondazione benefica - harry e Meghan nei guai: c'entra la fondazione benefica - harry e Meghan non possono più raccogliere fondi con Archewell perché considerata inadempiente dalla procura californiana ...