Il prezzo del gas in avvio è in deciso calo a 30,5 euro al megawattora. I contratti future su giugno cedono l'1,6%.

Borsa: Europa verso avvio cauto in attesa di inflazione Usa di domani - (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 14 mag - Le Borse europee si preparano a un'apertura cauta, con i future sull'EuroStoxx 50 a +0,04% e quelli sul Ftse Mib a +0,06%. Nel frattempo, i listini asiatic ...

Il prezzo del gas in avvio è in rialzo a 29,7 euro - (ANSA) - MILANO, 14 MAG - Il prezzo del gas in avvio è in rialzo. Ad Amsterdam i Ttf segnano un +0,46% a 29,7 euro al megawattora. (ANSA).

Italgas tratta in esclusiva con F2i per comprare il 100% di 2i Rete Gas - Gli azionisti di 2i Rete Gas sono F2i (al 63,9%), il fondo pensione olandese APG e fondi gestiti da Ardian (congiuntamente al 36,1%). La società il 28 febbraio scorso aveva reso di noto di aver ...