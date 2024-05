Il presidente della Regione Schifani coinvolto in un incidente stradale ad Agrigento

(Di martedì 14 maggio 2024) Dopo aver effettuato delle ispezioni presso l’ospedale diin seguito all’a San Leone, il governatore, Renato, ha ripreso regolarmente i suoi doveri istituzionali. Successivamente, si è recato all’hotel Dioscuri di San Leone per partecipare alla presentazione del candidato di Forza Italia alle elezioni europee, Margherita La Rocca Ruvolo. A causa di un veicolo privato immobilizzato nel mezzostrada, le auto di scorta del governatore hanno effettuato un sorpasso, causando un tamponamento con l’ultima vettura dove si trovava. Ilè stato trasportato dagli stessi membriscorta al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio di ...

Pubblicato il 2 Marzo, 2024 Accordo tra Regione Siciliana e Fondazione Antonio Presti (nella foto) per promuovere l’arte contemporanea, salvaguardare le opere realizzate e curare la formazione dei giovani in collaborazione con altre istituzioni e ...

Pubblicato il 14 Marzo, 2024 La Regione continua a puntare sul Cinema e sulle opere dell’audiovisivo per promuovere l’immagine della Sicilia. L’assessorato del Turismo, dello sport e dello spettacolo ha approvato l’avviso pubblico 2024-2025 della ...

Ecco l’area dove sorgerà il termovalorizzatore di Catania, a soli 6 km da piazza Duomo: «Ma le emissioni saranno ridotte a zero» - Ecco l’area dove sorgerà il termovalorizzatore di Catania, a soli 6 km da piazza Duomo: «Ma le emissioni saranno ridotte a zero» - Entro l'anno previsto l'avvio dei lavori (che dureranno due anni) in un terreno di 20 ettari lungo l'8ª strada della zona industriale ...

Terme di Sciacca, Schifani alla Convention di Forza Italia: “Ci sto mettendo la faccia” - Terme di Sciacca, schifani alla Convention di Forza Italia: “Ci sto mettendo la faccia” - Renato schifani è tornato a parlare delle Terme di Sciacca, nella giornata di ieri, in occasione della Convention di Forza Italia ...

Formazione in Sicilia, lavoratori senza stipendi da mesi - Formazione in Sicilia, lavoratori senza stipendi da mesi - “Da mesi migliaia di lavoratori siciliani della formazione professionale non percepiscono gli stipendi a causa ...