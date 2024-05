Il premio di thiago Tre giorni di riposo Al lavoro domani

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 14 maggio 2024) Tredi. Ecco ilconcesso daMotta all’indella qualificazione alla Champions League. Forte del fatto che i rossoblù torneranno in campo lunedì, in posticipo,Motta ha deciso di concedere trediper elaborare le emozioni e recuperare energie psico-fisiche dopo l’impresa di Napoli, la vittoria dell’Atalanta sulla Roma che ha regalato l’aritmetica qualificazione alla Champions e i festeggiamenti. La ripresa degli allenamenti, in vista del big match con la Juve, ultima uscita al Dall’Ara che mette in palio il terzo posto, è fissata per mercoledì alle 11. Dai rossoblù si ritroveranno per tentare l’ultimo sforzo: battere la Juventus, contro la quale l’ultimo successo casalingo è ...