Il Piano Mattei passa anche dalle università L’accordo tra Italia e Algeria

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di martedì 14 maggio 2024) C’è un nesso strutturale tra i semi piantati alla voce “” e la possibilità concreta di indebolire le azioni dei regimi. In questo senso ilper l’Africa ha dedicato un ampio spazio del proprio senso programmatico alla cooperazione universitaria, con un ponte non solo ideale maconcreto lanciato dagli ateneini verso le istituzioni scolastiche africane di tutti i livelli. Non pochi sono stati fino ad oggi gli esempi di cooperazione strutturata con, Libia, Tunisia, Egitto, Angola, presentati in occasione del Vertice-Africa dello scorso gennaio a Roma. Qui Algeri La terza missione della ministra dell’e della Ricerca, Anna Maria Bernini, in Africa nell’ambito del...