(Di martedì 14 maggio 2024) Dopo oltre un anno di tira e molla c’è finalmente una data ufficiale: giovedì 23 maggio. Quel giorno Fortunatoarriverà allaper firmare il contratto comedesignato. Dopo la firma, l’attuale numero unoFenice entrerà indal primo. A quel punto potrà iniziare a preparare le stagioni future affiancandosi all’attualeDominique, per poi entrare ina tutti gli effetti a partire dall’estate 2025. Il “cronoprogramma“ sulla guida del Piermarini è quindi stabilito. L’ultimo tassello che manca è l’accettazione ufficiale da parte diproroga fino all’estate del contratto in scadenza a febbraio 2025. Le prossime due ...

Il nuovo sovrintendente della Scala. Ortombina in carica dall’1 giugno: "Grazie a Meyer per il suo lavoro" - Il nuovo sovrintendente della scala. Ortombina in carica dall’1 giugno: "Grazie a Meyer per il suo lavoro" - Dopo oltre un anno di tira e molla c’è finalmente una data ufficiale: giovedì 23 maggio. Quel giorno Fortunato Ortombina arriverà alla scala per firmare il contratto come sovrintendente designato. Dop ...

Ortombina sarà al lavoro alla Scala dal primo giugno per programmare le stagioni dal 2026 in poi - Ortombina sarà al lavoro alla scala dal primo giugno per programmare le stagioni dal 2026 in poi - Lo ha annunciato il sindaco Sala: “Sarà il sovrintendente designato, capisco l’amarezza di Meyer che ha lavorato bene” ...

Fortunato Ortombina nuovo sovraintendente della Scala dall’1 giugno. Sala: “Accordo totale” - Fortunato Ortombina nuovo sovraintendente della scala dall’1 giugno. Sala: “Accordo totale” - Il numero uno della Fenice di Venezia è atteso a Milano a fine maggio per mettere la firma sul contratto. Ancora dubbi sul doppio ruolo sovraintendeza-direzione artistica ...