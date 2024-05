Il nostro impegno per chi è meno fortunato

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 14 maggio 2024) Nelle scorse settimane l’Asd Villaggio Tennis Tavolo ha conquistato la promozione in A2, il massimo campionato, dietro all’A1, con la formazione rossonera che la prossima stagione sarà impegnata sui tavoli più importanti in giro per l’Italia. Ancora da capire se Lucca verrà inserita nel girone del centro-nord o in quello del centro-sud con tante belle trasferte lunghe ed impegnative. Ma questo per la società del presidente Claudio Frediani, è soltanto il giusto premio di un progetto che parte da lontano. Negli ultimi anni la società rossonera ha guadagnato quattro categorie Nazionali A2, B1 e play-off per la C1, e dal prossimo anno saranno ben quattordici le squadre iscritte e per questo la palestra di via delle Ville quotidianamente è frequentata da tante persone, ma l’non è solo relativo al tennis da tavolo, la missione del Villaggio Tennis Tavolo riguarda ...