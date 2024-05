Il mio drink è stato drogato - ora ho una lesione al cervello La terribile storia di una madre di famiglia

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 14 maggio 2024) Uscire con le amiche, divertirsi, bere un normale(almeno all’apparenza) e ritrovarsi con una gravecerebrale di colpo. È ladella 43enne Simone White di Bristol, nell’Inghilterra sud-occidentale, che nel giro di poche ore, dopo aver bevuto la bevanda (“era drogata”), si è sentita strana fino a crollare tra le convulsioni ed essere ricoverata d’urgenza in ospedale. Come riporta la BBC, dopo una settimana la donna non riesce ancora a parlare bene né a camminare. I dottori parlano di “disturbo neurologico funzionale”. “Non avrei mai pensato che mi sarebbe successo tutto questo – ha detto la donna – ha detto – Ero fuori con gli amici e con la mia. Eravamo in un ambiente sicuro o almeno così pensavo. Ho pochissimi ricordi di quello che è successo in quegli attimi. ...