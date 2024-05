Il ministro Tajani in città La reunion con i candidati

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 14 maggio 2024) Lasi prepara ad accogliere un ospite illustre, in arrivo direttamente dalla Capitale: il vice presidente del consiglio,degli Affari esteri e della cooperazione internazionale nonché segretario nazionale di Forza Italia, Antonio. L’appuntamento è per giovedì 16 maggio a margine di un light lunch – al ristorante Donna Riccarda – con i simpatizzanti e isindaco in primis di Empoli, ovvero il candidato della coalizione di centrodestra Simone Campinoti, e dell’Empolese Valdelsa che il suo partito ha deciso di sostenere. Un paio di ore all’incirca per una conviviale dal doppio importante significato politico che sarà occasione per confrontarsi sui grandi temi e sulle sfide elettorali sempre più vicine. Ne parlerà anche e soprattutto nella veste di leader FI. L’onorevole, del resto, nelle ...