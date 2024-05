(Di martedì 14 maggio 2024) Per cattiva condotta «Non ha veramente senso la sospensione come è intesa oggi. Se uno studente ha picchiato un insegnante e lo tengo a casa 15 giorni gli faccio un regalo , magari passa quel tempo per giocare alla play station o stare al cellulare». La pensa così ile merito, Giuseppe, intervenuto al convegno organizzato da La Verità a Milano, che suggerisce...

Giorgetti: la sugar tax slitta al 2025. E stronca il superbonus: una "droga economica" - Giorgetti: la sugar tax slitta al 2025. E stronca il superbonus: una "droga economica" - Il governo "sta facendo in queste ore uno sforzo per cercare, molto faticosamente, una copertura finanziaria per rinviare l’entrata in ...

Il ministro dell'istruzione Valditara: "Basta sospensioni agli studenti, meglio i servizi sociali" - Il ministro dell'istruzione Valditara: "Basta sospensioni agli studenti, meglio i servizi sociali" - Per cattiva condotta «Non ha veramente senso la sospensione come è intesa oggi. Se uno studente ha picchiato un insegnante e lo tengo a casa 15 giorni gli ...

Sanità, la Sardegna sotto esame da parte di due ministeri: c’è anche l’ipotesi di un commissariamento - Sanità, la Sardegna sotto esame da parte di due ministeri: c’è anche l’ipotesi di un commissariamento - Lo ha reso noto la presidente Alessandra Todde durante un vertice della maggioranza. Le Asl non presenterebbero i bilanci da due anni e gli ospedali non avrebbero fornito i dati su qualità e tempistic ...