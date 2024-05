Il Mef annuncia il lancio dei nuovi Btp Green

(Di martedì 14 maggio 2024) Appena conclusa la quarta emissione del Btp Valore, il ministero dell’Economia è pronto a lanciare sul mercato un nuovo Btpcon scadenza ottobre 2037. Adrlo, attraverso una nota, è lo stesso ministero, che ha affidato il mandato per il collocamento a un pool di banche composto da Bnp Paribas, Credit Agricole, Deutsche Bank, NatWest Markets e Unicredit. I titoli Btpa medio-lungo termine sono destinati al finanziamento di opere con ricadute ambientali sostenibili Si tratta di titoli di Stato i cui proventi vengono “destinati al finanziamento di iniziative del bidello Stato con ricadute ambientalmente sostenibili”. Il collocamento, come ha spiegato il Mef in una nota, si terrà “sulla base delle condizioni di mercato”. Entro la fine dell’anno si prevede un incasso tra gli 11,5 e i 13,5 ...

Bond, pioggia di ordini per il Btp green al 2037 da 9 miliardi di euro - Bond, pioggia di ordini per il Btp green al 2037 da 9 miliardi di euro - Ordini boom nonostante il collocamento contemporaneo del nuovo bond Ue a 30 anni Pioggia di ordini per il Btp green con scadenza 30 ottobre 2037, per il quale il ministero dell’Economia ha lanciato ...

