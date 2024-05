Il giorno della Verità | quale futuro per l’Ue

(Di martedì 14 maggio 2024) Oggi al nostro convegno partecipano Meloni (intervistata da Belpietro) e i ministri Giorgetti, Urso, Valditara, Pichetto, Santanchè, oltre al titolareSicurezza alimentare. Panel con aziende leader per capire, tra economia e geopolitica, che fare a Bruxelles

Economia, politica e geopolitica nei rapporti tra Italia ed Europa. Saranno questi i temi di discussione attorno ai quali si svolgerà il Giorno della Verità, l’evento organizzato dal nostro quotidiano, in programma martedì 14 maggio a Milano, ...

√ Levante: l'energia e la bellezza di stare insieme - Io ti ricorderò tra i miei desideri e i sogni che la notte porta e il giorno non cancella mai", ... C'è una verità, anche dolorosa, di nuovo, da condividere. Levante e Claudia coincidono, da sempre . ...

Nora Morales de Corti as. La nostra rivoluzione in Plaza de Majo Coi fazzoletti - Diceva che il venerdì era il giorno delle streghe e i giorni con la "r" portavano sfortuna E, ... Dalla fine della dittatura, accanto all'impegno per la verità, la memoria e la giustizia, ho ...