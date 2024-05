Il giorno del capitale - le stelle di Branko | sold - il segno benedetto per 24 ore

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 14 maggio 2024) Ecco "Ledi", l'oroscopoperdi oggi, martedì 14 maggio Ariete I sentimenti profondi che già esistono si consolidano e potreste prendere nuove e impegnative decisioni, per esempio decidervi per il matrimonio, programmare un figlio, iniziare una convivenza. Tutto il periodo è illuminato da Marte, ma trova il momento davvero sublime sotto questo primo quarto di Luna in Leone. Nuovi amori garantiti. Salute vigorosa, Mercurio ottimo per il commercio; cosa volete vendere e comprare, chi volete convincere nel lavoro? Tentare non nuoce. Toro Un po' di prudenza non guasta, quando la Luna si trova infiammata in Leone, ma se andate apertamente verso l'obiettivo professionale finanziario, vincerete. Venere in posizione magnifica rispetto a Giove, concluderete la primavera con un grido di felicità. Il ...