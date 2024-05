Il film del pestaggio Il mini-van sulle strisce Iovino colpito a terra e il taxi fermo in coda

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 14 maggio 2024) Ilato mostra due auto incolonnate, come se fossero ferme davanti a un semaforo o innel traffico. In realtà, non è così: la prima, un-van scuro, è ferma in mezzo alla carreggiata e impedisce alla seconda, un, di proseguire in direzione viale Teodorico. Chi era alla guida del furgoncino non è andato troppo per il sottile: ha inchiodatopedonali, a centro strada, per far scendere i passeggeri, senza preoccuparsi del possibile arrivo di altri veicoli. Sì, perché quello è il mezzo con cui gli aggressori del personal trainer Cristianosono arrivati a tutta velocità in via Traiano la notte del 22 aprile. Il dettaglio emerge dalato acquisito dagli investigatori che stanno approfondendo quanto accaduto una ...