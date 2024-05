Il delitto architettato in famiglia Mansour - esecuzione da ricostruire

(Di martedì 14 maggio 2024) Un’udienza senza colpi di scena quella che si è svolta ieri mattina davanti alla Corte d’Assise di Pavia per il processo che vede sul banco degli imputati Antonio Rondinelli, 60 anni, e suo figlio Claudio, 40 anni, che nella precedenza udienza avevano deposto, mentre la madre Carmela Calabrese, 57 anni, si era avvalsa della facoltà di non rispondere. L’altro figlio, Massimo, 35 anni, è già stato condannato con il rito abbreviato a 19 anni di reclusione, dopo aver ammesso il suo coinvolgimento nell’omicidio di Mohamed Ibrahim, 44 anni, egiziano, avvenuto l’11 gennaio dello scorso anno e ritrovato qualche giorno dopo carbonizzato all’interno di un’auto nelle campagne al confine tra Vigevano e Gambolò. Ieri sono stati ascoltati alcuni testi della difesa il cui scopo sembrerebbe quello di delineare la personalità della vittima. Interessante la deposizione del ...

