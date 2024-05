Il Comune di Milano ricerca docenti di Matematica e Francese | assunzioni a tempo indeterminato - domande entro 10 giugno

Informativa al Ministero dell'Istruzione e del Merito riguardo il bando di Concorso per l'assunzione di docenti di religione cattolica . Saranno due i bandi per l'assunzione a tempo indeterminato di 1.928 insegnanti di religione cattolica , ...

Dopo una lunghissima attesa sono stati pubblicati i decreti del MUR in merito ai Percorsi abilitanti docenti. Adesso i corsi potranno avviarsi anche se i dubbi ancora sono tanti. L'articolo Percorsi abilitanti docenti, non è possibile iscriversi a ...