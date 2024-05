Il Clandestino | le anticipazioni trama e cast della sesta e ultima puntata

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di martedì 14 maggio 2024) Questa sera, martedì 14 maggio 2024, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda lade Il, serie tv diretta da Rolando Ravello, che per la tv ha già diretto Immaturi-La serie, Tutta Colpa di Freud-La serie e Vivere non è un gioco da ragazzi. Nel ruolo del protagonista (Luca Travaglia, un ex ispettore capo dell’antiterrorismo che ha lasciato la Polizia) c’è Edoardo Leo. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.L’sarà divisa in due parti, entrambe dal titolo Le Tre Mogli. Nella prima Travaglia è infiltrato nella sicurezza per seguire un uomo d’affari, sospettato di finanziare una cellula terroristica a cui pare appartenesse Khadija. Il caso potrebbe far luce sulla donna. Nella seconda ed ...