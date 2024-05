Il Clandestino 2 si farà?

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di martedì 14 maggio 2024) Edoardo Leo - Il(US Rai) Le indagini di Luca Travaglia, l’ex ispettore capo dell’antiterrorismo interpretato da Edoardo Leo, sono destinate a continuare? E’ questa la domanda che si fanno i telespettatori che hanno seguito la prima stagione de Il, la fiction che troverà conclusione stasera, martedì 14 maggio 2024, in prima serata su Rai1. Anche se non si è ancora arrivati al rinnovo della serie, la produttrice crede fortemente nel progetto al punto da averci già investito su. “Stiamo già lavorando alla seconda stagione de Il: credo molto in questo titolo per cui mi sono assunta il rischio imprenditoriale di avviare la scrittura dei nuovi otto episodi“ ha dichiarato, infatti, Paola Lucisano sulle pagine di Tivù, manifestando la volontà di sviluppare ulteriormente la vicenda travagliata di Luca ...