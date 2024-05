Il Bologna calcio tra audacia e prudenza

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 14 maggio 2024), 14 maggio 2024 – Obiettivo raggiunto! Il patron rossoblù, Joey Saputo, ha mantenuto la promessa. Quando nel lontano 2015 l'italo-canadese divenne l'azionista di maggioranza del, azzardò la spericolata previsione "In dieci anni raggiungeremo l'Europa". Una frase che non fu buttata lì tanto per dire. Detto e fatto e con puntualità svizzera, la realizzazione del sogno oggi è diventata realtà. E ora tuttacompatta ed entusiasta , in delirio collettivo, gli è riconoscente per questa impresa e lo ama. Tiziano Dalla Riva Risponde Beppe Boni Sì è vero, tutta la città dicompresi coloro che non distinguono ildal golf, è immersa in un delirio collettivo di entusiasmo per l'entrata del team rossoblù nel salotto buono della Champions League. A ...