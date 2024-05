Ida Platano lancia stoccata a Pierpaolo dopo umiliazione a Uomini e Donne

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di martedì 14 maggio 2024) Nella puntataoggi è andato in onda un episodio davvero sgradevole che ha riguardato IdaSiano. In particolar modo, il cavaliere ha fatto una scenata contro la tronista accusandola di non essere una vera donna. Le sue parole hanno creato un forte sgomento e una forte indignazione nei presenti. Ad ogni modo, se in studio Ida ha cercato di mantenere la calma, sui social non ha potuto fare a meno di lasciarsi scappare una bellacontro il suo ex corteggiatore. In queste ore, infatti, la parrucchiera ha pubblicato una Instagram Storie che sembra essere perfettamente calzante con tutto quello che è andato in onda nella messa in onda odierna del programma di Canale 5, quindi, non sembrano esserci molti dubbi su chi possa essere il destinatario delle sue parole. La ...