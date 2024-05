Ia | Gelmetti Fdi - ‘occorre approccio etic - importante presenza Papa a G7’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 14 maggio 2024) Roma, 14 mag. (Adnkronos) – “L’intelligenza artificiale è un tema oggi dirimente, perché ha già iniziato a cambiare la vita dei cittadini, delle imprese e anche di chi fa politica e delle istituzioni”. Così il senatore di Fratelli d’Italia Matteo, nel corso della conferenza di presentazione, in Senato, del libro ‘Intelligenza artificiale e totalitarismi virtuali’ (Eclettica Edizioni). “Il progresso dell’Ia fa passi da gigante è un sistema potenzialmente illimitato. Per questo – riflette il parlamentare di Fdi – occorre scrivere delle regole di ingaggio di un sistema che sarà ancora più dirompente di quanto è stato internet. Non è un caso – prosegue – che al prossimo G7 il presidente del Consiglio Giorgia Meloni abbia invitato per la prima volta il Santo Padre, che guiderà una sessione proprio sul tema dell’intelligenza artificiale. È un’attenzione necessaria, ...