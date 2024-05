I servizi di streaming in cerca di un modo per sopravvivere

(Di martedì 14 maggio 2024) Gli abbonamenti a Spotify, Apple music e altri diminuiscono. Secondo diversi esperti non è da escludere un’ipotesi che per ora può sembrare azzardata: unirsi con piattaforme video. Leggi

Disney+ potrebbe aggiungere lo streaming 24/7 ai suoi servizi on-demand Disney+ , uno dei più grandi servizi di streaming premium, potrebbe aggiungere una nuova importante funzionalità che è già presente in altri servizi . Secondo The Information, ...

Vodafone Italia chiude l’esercizio con ricavi -1,6%. Cresce la divisione Business (+7,6%) - Vodafone Italia chiude l’esercizio con ricavi -1,6%. Cresce la divisione Business (+7,6%) - Vodafone Italia chiude l’esercizio al 30 marzo con ricavi da servizi a 4.184 milioni di euro, in calo del 1,6% rispetto all’anno precedente.

Vodafone, calano i ricavi dopo le dismissioni: ora si riparte. La ceo Della Valle: “Stiamo trasformando il gruppo”. Il titolo vola - Vodafone, calano i ricavi dopo le dismissioni: ora si riparte. La ceo Della Valle: “Stiamo trasformando il gruppo”. Il titolo vola - Nell’esercizio 2023-24 i ricavi sono diminuiti del 2,5% a 36,7 miliardi di euro. I ricavi da servizi a 30 miliardi (+6,7%). L'utile netto si attesta a 1,6 miliardi. Della Valle "abbiamo ottenuto risul ...