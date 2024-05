I russi stanno sfondando - estremi rimedi a Kiev | come provano a difendere la capitale

(Di martedì 14 maggio 2024) L'avanzata russa nella regione di Kharkiv fa tremare il governo ucraino. Una parte della popolazione della città è già stata evacuata e nei prossimi giorni saranno aumentati i contingenti militari a protezione della. Secondo quanto si apprende dall'agenzia russa Ria Novosti che a sua volta cita la testata Politico, cinque delle dieci nuove brigate in via di formazione saranno inviate proprio nellaucraina. Anche questa notte le Forze armate russe hanno attaccato Kharkiv con due bombe aeree causando diversi danni e feriti. Ad annunciarlo è il sindaco della seconda città dell'Ucraina Ihor Terekhov su Telegram: "Il primo attacco ha distrutto tre garage, molti altri sono stati danneggiati. Il secondo ha attraversato uno spazio aperto. Entrambi hanno colpito una zona densamente popolata". Intanto il segretario ...

