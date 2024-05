I progetti per l’autonomia dei disabili

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 14 maggio 2024) A breve un Centro diurnorinnovato e presto pure la creazione di un appartamento in cui troveranno casa 4 persone contà, che lì potranno sviluppare percorsi di autonomia abitativa, vivendo assieme la loro vita adulta anche dopo essere rimasti senza familiari di sostegno. Sono in dirittura d’arrivo i lavori di rifacimento e adeguamento del Centro diurnodi via del Pioppo. Gli interventi che il Comune sta realizzando per dotare la struttura di un nuovo tetto sono in via di conclusione. I lavori riguardano anche l’adeguamento alle norme antincendio, il tutto con un investimento di oltre un milione di euro. Con una variante sono state introdotte diverse migliorie per rendere il Centro più moderno, sicuro e sostenibile. "Tra le principali migliorie – spiega l’assessore ai lavori pubblici, Oscar Bonafè (nella ...