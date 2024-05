I medici gelano Jannik Sinner - indiscrezioni | Niente Roland Garros Tra poche ore il verdetto

(Di martedì 14 maggio 2024) Nubi nere all'orizzonte di: il, infatti, si allontana. L'infortunio all'anca, che lo ha costretto al ritiro a Madrid e la forfait a Roma, continua infatti a tormentarlo. L'altoatesino vorrebbe ovviamente essere in campo a Parigi, dove la caccia al numero 1 al mondo potrebbe arrivare a compimento. Ma la cautela è massima: l'infortuni non è grave, ma l'articolazione è particolarmente complicata. Insomma, iinvitano alla massima prudenza. L'atleta di San Candido da venerdì è in cura al J Medical di Torino, centro clinico d'eccellenza della Juventus. Nel fine settimana ha lavorato insieme al suo staff, esercizi in acqua e in palestra. La decisione finale sulla partecipazione allo slam al via il prossimo 20 maggio verrà presa mercoledì, al termine del percorso torinese. ...

È sicuramente un Daniele Bracciali a tutto tondo, che non le manda a dire con la sua proverbiale schiettezza. L'ex tennista lo ha fatto a Mowmag, in un'intervista con la giornalista Giulia Sorrentino, lanciano una stoccata ad Adriano Panatta e ...

Dato per favorito per la vittoria finale, prima dell'eliminazione a sorpresa ai 16esimi di finale contro il cileno Alejandro Tabilo. Il percorso di Novak Djokovic agli Internazionali d'Italia di Roma si è interrotto domenica sera, dopo che il serbo ...

