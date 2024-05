I fiumi portano la plastica in mare Ecco le barriere cattura rifiuti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 14 maggio 2024) È stimato che circa l’80% dellache finisce inarriva proprio dai corsi fluviali. Proprio partendo da questo dato che i Consorzi della Bonifica della Toscana hanno messo in campo progetti per combattere l’abbandono deineie per promuoverne la raccolta. Se ne è parlato a Pontedera, in occasione di Ecodays, iniziativa promossa da Ecofor Service. In particolare, durante l’incontro dal titolo "I Consorzi di Bonifica per l’ambiente: buone pratiche per liberare idai", promosso da Anbi Toscana. A intervenire, moderati dalla giornalista Lisa Ciardi, sono stati Nicola Conti del Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord, Martina Bencista` del Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud e Ilaria Nieri per il Consorzio di Bonifica 4 Basso Valdarno. Tra i progetti ...