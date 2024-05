I filmati della spedizione punitiva di Fedez per Cristiano Iovino e gli amici ultras del pestaggio

(Di martedì 14 maggio 2024) È stato il rappera organizzare la «» nei confronti di. A causa di una parola di troppo detta a Ludovica di Gresy. E il tutto si è consumato in poco più di mezz’ora. Dal momento in cui i contendenti sono stati buttati fuori dalla discoteca The Club dopo la rissa nella notte tra domenica 21 e lunedì 22 aprile fino alle botte in via Marco Ulpio Traiano. Il personal trainerfrequentazione intima con Ilary Blasi è però rimasto in silenzio con la polizia, non si è fatto medicare e non ha presentato denuncia. E intanto gli inquirenti stringono il cerchio sul cerchio magico didel marito separato di Chiara Ferragni. Fatto di istruttori di kickboxing e di uomini che tutte le domeniche sono sulla ...

Fedez indagato per la rissa con Cristiano Iovino a Milano. Il rapper è stato iscritto nel registro degli indagati dalla Procura di Milano con l'accusa di rissa , lesioni e percosse in...

Fedez indagato per la rissa con Cristiano Iovino a Milano. Il rapper è stato iscritto nel registro degli indagati dalla Procura di Milano con l'accusa di rissa , lesioni e percosse in...

La procura di Milano ha iscritto Fedez , all’anagrafe Federico Lucia, per rissa, lesioni e percosse in concorso, nel fascicolo che riguarda l’episodio che avrebbe visto come vittima il personal trainer Cristiano Iovino , aggredito nella notte tra il ...

Fedez-Iovino, il rapper indagato per rissa rischia l'affidamento di Leone e Vittoria nella causa di divorzio da Ferragni - fedez-Iovino, il rapper indagato per rissa rischia l'affidamento di Leone e Vittoria nella causa di divorzio da Ferragni - «Nessun massacro a cristiano Iovino, ma comunque io non c'ero». fedez l'ha urlato nell'auditorium del Salone del Libro a chi gli chiedeva conto del pestaggio al ...

Fedez indagato per aggressione al personal trainer Cristiano Iovino - fedez indagato per aggressione al personal trainer cristiano Iovino - Federico Lucia, noto come fedez, è stato iscritto nel registro degli indagati dalla Procura di Milano. L'accusa nei confronti del rapper e influencer riguarda un episodio di violenza avvenuto nella no ...

Lite a The Club: Fedez coinvolto in un’indagine - Lite a The Club: fedez coinvolto in un’indagine - La Procura di Milano sta indagando sui motivi di una lite scoppiata nella discoteca The Club tra fedez e cristiano Iovino, che ha poi portato a un’aggressione nei confronti di Iovino una ventina di gi ...