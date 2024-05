I bambini delle fate | il libro di Maria Cristina Grillo presentato a Palazzo Montecitorio

(Di martedì 14 maggio 2024) Caserta. Si terrà giovedì 16 Maggio alle ore 16 la presentazione delpresso la Sala Conferenze Stampa di. Sarà un’occasione per poter incontrare l’autrice. Con lei dialogheranno l’On. Gimmi Cangiano, il dott. Antonio, la dott.ssaFiorella Rotolo e la dott.ssa Maddalena Cialdella. Saranno presenti, inoltre, la dott.ssa Patrizia Anna Farina e l’editore Giuseppe Vozza. L’evento sarà moderato dalla prof.ssa Lucia Cerullo, Presidente dell’Associazione Rise Up, sponsor della presentazione. “I” è una riflessione nata dall’esperienza di ...

Il Papa in un video, "bambini, ho da imparare da voi" - Il Papa in un video, "bambini, ho da imparare da voi" - (ANSA) - CITTÀ DEL VATICANO, 14 MAG - "Ho la gioia di annunciare che il 25 e il 26 maggio celebreremo a Roma la prima Giornata Mondiale dei bambini. Che tipo di mondo desideriamo trasmettere ai bambin ...

Un centinaio di bambini alle Poste per scoprire il mondo di pacchi e lettere - Un centinaio di bambini alle Poste per scoprire il mondo di pacchi e lettere - Questa mattina oltre 100 bambini della Scuola dell’Infanzia “Sacra Famiglia” di Arese sono stati protagonisti di una iniziativa speciale all’Ufficio Postale di via Matteotti, per capire come funziona ...

I bambini delle Scuole Airone e Calvino alla Biblioteca di Avigliana - I bambini delle Scuole Airone e Calvino alla Biblioteca di Avigliana - Oggi sono stati i bambini del plesso Airone che hanno invitato gli amici della scuola primaria adiacente in uno dei loro progetti portanti: “Topi di biblioteca”. Dopo una breve passeggiata assieme ...