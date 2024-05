“Ha sparato il capo scorta di Delmastro” | la versione di Pozzolo ai pm

(Di martedì 14 maggio 2024) Secondo il deputato sospeso da Fratelli d'Italia a sparare sarebbe stato Pablito Morello, poliziotto penitenziario edelladel sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro. La sua, però, non coincide con quella degli altri testimoni e con le perizie balistiche che lo indicano come responsabile. Ad oggi,è l'unico indagato.

Il parlamentare Emanuele Pozzolo , indagato per la vicenda dello sparo al veglione di Capodanno nel salone della Pro Loco di Rosazza, nel Biellese, è stato sentito in procura a Biella dai magistrati che indagano sul caso. Dopo 4 ore di ...

Sarah e Mida in finale ad "Amici 23": ecco lo scherzo ai compagni - Sarah e Mida in finale ad "Amici 23": ecco lo scherzo ai compagni - Mida e Sarah, infatti, erano finiti al ballottaggio ma i giudici hanno deciso di non eliminare nessuno ma di ammetterli entrambi alla finale. I due allievi di Lorella Cuccarini, al settimo cielo, ...

La versione di Pozzolo in Procura: "A sparare a Capodanno fu il capo scorta di Delmastro" - La versione di Pozzolo in Procura: "A sparare a capodanno fu il capo scorta di Delmastro" - Indica Pablito Morello, il poliziotto penitenziario che fa da capo scorta al sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro. Sarebbe stato Morello, secondo il deputato (sospeso) di Fratelli d'Italia, ...

Sparo di Capodanno, Pozzolo parla e accusa per la prima volta il capo scorta di Delmastro: “È stato Pablito Morello” - Sparo di capodanno, Pozzolo parla e accusa per la prima volta il capo scorta di Delmastro: “È stato Pablito Morello” - Il deputato Pozzolo ha accusato per la prima volta in maniera diretta il caposcorta di Delmastro, Pablito Morello, per lo sparo di capodanno.