Guidolin Ecco chi retrocede

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di martedì 14 maggio 2024) Sei squadre combattono nella parte bassa di classifica per la salvezza, con ancora due posti per la retrocessione: le parole di. Verona punti 34; Cagliari e Udinese 33; Frosinone ed Empoli 32; Sassuolo 29. La Salernitana è già retrocesse, le altre sono tutte in ballo per evitare di occupare le ultime due caselle. Il Sassuolo è ovviamente quello messo peggio e sfavorito. E non è escluso che un arrivo a pari punti determini uno spareggio, come successe già l’anno scorso tra Spezia e Verona. Un’analisi dettagliata l’ha proposta Francescosu La Gazzetta dello Sport.le valutazioni dell’ex allenatore. ALL’EMPOLI PER UN ANNO – «E ricordo sempre con piacere quella stagione. I toscani sanno che bisogna lottare ogni stagione. Per questo motivo, insieme con il gran lavoro di Nicola, sono pienamente in corsa per ...