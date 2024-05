Guerra ultime notizie Blinken in visita a sorpresa in Ucraina Media | Israele ha chiesto che l’Anp gestisca valico Rafah

Mentre a Malmo, in Svezia, imperversavano le proteste per la partecipazione di Israele all’Eurovision Song Contest 2024, a oltre 4000 chilometri di distanza, continuavano gli attacchi lungo la Striscia di Gaza . Secondo l’agenzia per la difesa ...

Medio Oriente, bombardata base militare in Iraq. Un morto e 8 feriti - Medio Oriente, bombardata base militare in Iraq. Un morto e 8 feriti - "Queste informazioni sono false", aggiunge il Comando. israele non è coinvolta nelle notizie di esplosioni in Iraq. Lo fanno sapere alcune fonti alla Cnn. (ITALPRESS). Foto: Ipa Agency ...

Gaza, gli Usa: «Israele ha ammassato abbastanza truppe per assalto Rafah» - Gaza, gli Usa: «israele ha ammassato abbastanza truppe per assalto Rafah» - L'agenzia di stampa palestinese Wafa afferma che almeno 14 persone sono morte e decine sono rimaste ferite in un bombardamento aereo israeliano che ieri sera ha colpito un edificio residenziale del ...

Guerra in Medio Oriente, raid su campo profughi Nuseirat - Guerra in Medio Oriente, raid su campo profughi Nuseirat - Ancora guerra nella Striscia di Gaza, ancora bombardamenti nel campo profughi di Nuseriat. Nelle scorse ore, infatti, l’ Idf ha portato a termine un nuovo tremendo attacco nel sud della Striscia, ...