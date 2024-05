Guerra ultime notizie 36 morti in due raid israeliani su Nuseirat Mosca - penetriamo in profondità in regione di Kharkiv

Leggi tutta la notizia su ilsole24ore

(Di martedì 14 maggio 2024) Media, 14neldi Israele sul campo dia Gaza. Gli Usa vietano l’importazione di uranio dalla Russia. Si chiama Mohamed Amra detto ’la’ il detenuto in fuga, liberato oggi dopo un sanguinoso assalto in Normandia al furgone che lo trasportava dall’ufficio del giudice istruttore al carcere, dove sconta una condanna a 18 mesi per tentato omicidio