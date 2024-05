Guerra ucraina - Sumy come Kharkiv | il nuovo fronte sul confine con la Russi - oblast sotto assedio di Mosca e le armi Usa sono bloccate

Guerra ucraina, Sumy come Kharkiv: il nuovo fronte sul confine con la Russia, oblast sotto assedio di Mosca (e le armi Usa sono bloccate) - guerra ucraina, sumy come Kharkiv: il nuovo fronte sul confine con la Russia, oblast sotto assedio di Mosca (e le armi Usa sono bloccate) - Negli ultimi giorni, l'oblast di sumy ha visto un'escalation dell'offensiva militare russa, con undici insediamenti presi di mira, 36 attacchi e almeno 166 esplosioni. Questi ...

Russia, la zona cuscinetto da Kharkiv a Sumy fino al Lugansk: così Putin vuole puntare a Donestk (il vero obiettivo) - Russia, la zona cuscinetto da Kharkiv a sumy fino al Lugansk: così Putin vuole puntare a Donestk (il vero obiettivo) - L'assedio a Kharkiv, la battaglia a sumy. In questo momento la guerra si svolge sul confine tra Russia e Ucraina sul lato Nord-ovest. È lì che Putin vuole costruire la sua ...

Mosca, arrestato un generale della Difesa sospettato per tangenti. Putin in Cina il 16-17 maggio - Mosca, arrestato un generale della Difesa sospettato per tangenti. Putin in Cina il 16-17 maggio - Putin in visita in Cina il 16-17 maggio Il presidente russo Vladimir Putin visiterà la Cina su invito del presidente cinese Xi Jinping giovedì e venerdì prossimi. Lo riferisce il servizio stampa del C ...