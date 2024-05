Guerra Israele-Hamas - le ultime notizie | DIRETTA

(Di martedì 14 maggio 2024)live dellatraoggi, martedì 14 maggio I tank dicontinuano ad avanzare e accerchiano ormai totalmente Rafah. Nonostante gli appelli e la contrarietà Usa, il premier israeliano Benyamin Netanyahu non arretra di un centimetro. “Siamo determinati a vincere questa battaglia. La nostrad’indipendenza non è ancora finita. Continua in questi giorni” ha dichiarato Netanyahu. Nel frattempo, i morti a Gaza hanno superato quota 35mila mentre il ministero della Salute di Gaza ha lanciato l’allarme sul sistema sanitario della Striscia che è ormai “al collasso”. Di seguito ledi oggi, martedì 14 maggio 2024, sullatrae la crisi in ...

