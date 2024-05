Guardia di Finanza Napoli - sequestrata alla camorra pizzeria dal Presidente | così clan Contini riciclava soldi

A Napoli la nona tappa del Giro d'Italia e del Giro-E . Al Giro-E che si concluderà il 26 maggio a Roma, prende parte la Guardia di Finanza . Infatti, a diverse tappe del Giro-E , in sella a bike elettriche in fibra di carbonio monoscocca, saranno ...

Sequestrati 116 kg di cocaina nell’interporto di Vado Ligure - Sequestrati 116 kg di cocaina nell’interporto di Vado Ligure - SAVONA (ITALPRESS) – Un ingente carico di sostanza stupefacente è stato intercettato, presso l’interporto di Vado Ligure (SV), grazie ad una azione congiunta del personale della guardia di finanza di ...

Camorra e riciclaggio a Napoli, 5 arresti - Camorra e riciclaggio a Napoli, 5 arresti - NAPOLI (ITALPRESS) - La guardia di finanza di Napoli, in collaborazione con il Servizio Centrale Investigazione Criminalità Organizzata e con la Squadra Mobile della Questura di Napoli, ha eseguito un ...

Camorra e riciclaggio, 5 arresti e sequestri per 3,5 mln a Napoli - Camorra e riciclaggio, 5 arresti e sequestri per 3,5 mln a Napoli - NAPOLI (ITALPRESS) - La guardia di finanza di Napoli, in collaborazione con il Servizio Centrale Investigazione Criminalità Organizzata e con la Squadra Mobile ...