Grazie Pooh | una carriera infinita La Toscana li premia con il Pegaso

(Di martedì 14 maggio 2024) Vaglia (Firenze), 14 maggio 2024 –d’Oro per i. Launa band che rappresenta una colonna della musica italiana. La band è stata accolta al Parco mediceo di Pratolino per il conferimento deld’Oro. A consegnare il premio il presidente della Regione Eugenio Giani. Un rapporto stretto quello tra il gruppo e la, terra nella quale hanno suonato innumerevoli volte, con tanti fan. Lazione è un po’ l’antipasto di quello che proprio al Parco di Pratolino accadrà il 25 luglio: la band infatti si esibirà in un concerto che si annuncia come imperdibile, nell’ambito del MusArt Festival.

